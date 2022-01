Come creare un impatto positivo sui giovani?

Incontro online gratuito educatori, insegnanti e genitori basato sulla guida al buon senso.





In Europa, tramite un sondaggio condotto dalle Nazioni Unite sul tasso della criminalità, si è concluso che il 40% circa delle città nei paesi dell’Unione Europea rappresentano un ambiente “piuttosto pericoloso” o “molto pericoloso”. In un contesto di declino dei valori morali e conseguente effetto sulla società, come puoi determinare la differenza nella tua zona, in particolare tra i giovani? La risposta è La Via della Felicità.



Usando questa guida basata sul buon senso per una vita migliore, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, è possibile creare un impatto positivo nella propria comunità e contribuire a ridurre la criminalità e la violenza. Non religiosa e apolitica, La Via della Felicità è stata stampata in 100 milioni di copie in 97 lingue. La Via della Felicità ha dimostrato risultati nel ridurre la criminalità e nel sedare disordini. È stata usata efficacemente come strumento di educazione per i giovani e ha dato loro la guida di cui hanno bisogno per riuscire nella vita.



Ci sono vari modi in cui è possibile utilizzare La Via della Felicità per contribuire ad affrontare la mancanza di valori morali, aiutare i giovani e ridurre il crimine nella propria comunità.



Alcune azioni da che si possono intraprendere sono:



• Distribuire copie de La Via della Felicità e del lungometraggio ai giovani, ai consulenti, ai dirigenti locali, ai gruppi di sorveglianza dei quartieri e a quei gruppi o comitati partecipi alle attività della comunità.

• Utilizzare il libro e il film nell’educazione dei giovani, ragazzi esposti al pericolo e programmi per la prevenzione delle gang. Il libro La Via della Felicità si è dimostrato valido nel cambiare l’atteggiamento e il comportamento di una persona.

• Illustrare l’uso del libro, del film e degli annunci di pubblica utilità agli insegnanti nelle scuole locali.

• Mostrare il film e gli annunci di pubblica utilità de La Via della Felicità ai gruppi giovanili, durante i programmi doposcuola e nei centri di detenzione in modo che questi gruppi possano utilizzare La Via della Felicità nei loro programmi di istruzione e di educazione.

• Fare in modo che La Via della Felicità venga utilizzata nelle classi di consulenza ai genitori, nei programmi per il controllo della collera, nell’addestramento sulla risoluzione dei conflitti e negli sforzi della prevenzione di formazione di gang.

• Rifornire gli ufficiali giudiziari di copie de La Via della Felicità da dare a chi è in libertà vigilata o rilasciato sulla parola, come pure alle loro famiglie.

• Fare in modo che copie del libro siano distribuite a funzionari dei riformatori e ai detenuti nelle carceri e nei riformatori locali.



Oltre a questo, i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare una serie di webinar informativi gratuiti basati sul programma per gli educatori de La Via della Felicità.



Il prossimo webinar si intitola “Come Creare un Impatto Positivo sui Giovani?”. Si terrà Lunedì 24 Gennaio alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.



Per iscriverti gratuitamente o per ricevere maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com .







