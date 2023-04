Impavide - Donne che ispirano le donne a Treviso

La Consulta Femminile di Treviso è impegnata da anni a sostenere il ruolo delle donne nell’ambito della vita sociale della comunità

Al fine di continuare a perseguire le proprie finalità istituzionali la Consulta propone una tavola rotonda in cui attraverso le testimonianze delle relatrici coinvolte vuole portare all’attenzione della nostra comunità esempi da cui trarre ispirazione per mettersi in gioco, creare, operare affrontare con forza e coraggio il presente ed il futuro.

L’incontro vuole essere anche un’occasione per rendere omaggio a tutte le donne, soprattutto a quelle che finora non hanno avuto altra scelta e che hanno accettato la panchina in silenzio continuando giorno dopo giorno ad allenarsi e prepararsi, con le scarpette allacciate a bordo campo.

SABATO 29 APRILE 2023 - ORE 11.00 – 12.30

SEDE: TREVISO – Salone del Palazzo dei Trecento

Programma

11.00 saluti istituzionali

11.15 tavola rotonda con gli ospiti

- Giovanna Bandiera, docente Stabile di Design e progettazione della Comunicazione, Coordinatrice Terzo settore IUSVE - Istituto Universitario Salesiano Venezia.

- Jasmine Cattai Paladin e Elena Zanardo, autrici del libro “111 luoghi delle colline del Prosecco",

- Andrea Simonella, sceneggiatrice e regista dello short film “Uruguay”.

- Sara e Alessia Michielon, fondatrici del progetto RUOTE LIBERE, finalizzato a rendere il settore turistico più inclusivo.

Modera l’incontro: Agnese Scapinello, scrittrice e pubblicista in cerca di ispirazioni

12.15 interventi dal pubblico

12.30 Conclusioni lavori e saluti finali

C?on il supporto di:

ANDE - Associazione Nazionale Donne Eletttrici

CIF - Centro Italiano Femminile

LiIt - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Moica- Associazione Donne Attive in Famiglia e Società

Associazione - Progetto Donne Veneto