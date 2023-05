L'imperatore Adriano e Giovanni Comisso protagonisti del festival "Mythos"

Lo scrittore Giovanni Comisso (1895- 1969) dimostrò una forte fascinazione verso il mondo della classicità, dalla Magna Grecia alla Roma Imperiale, fin dagli studi classici al Liceo Canova di Treviso. Sono davvero molti gli articoli, pubblicati nei quotidiani di tutta Italia, così come in testate storiche (tra cui “Il Mondo” e “La Fiera Letteraria”), che Comisso firmò sui più svariati argomenti, dimostrando una propensione per il mondo classico, riportandolo nell’attualità dell’epoca non con l’attenzione di un archeologo che recupera dei reperti antichissimi, ma filtrato attraverso la propria feconda immaginazione, in una dimensione onirica.

Nasce da questa singolare vocazione letteraria il lungo articolo che lo scrittore trevigiano dedicò all’imperatore Adriano nel 1959, pubblicato in una rivista medica, alla base del reading – spettacolo che si terrà giovedì 18 maggio (ore 20) al teatro “La Stanza” di via Pescatori a Treviso, nell’ambito del festival di teatro classico “Mythos”, ideato dall’associazione Tema Cultura e diretto da Giovanna Cordova, regista e autrice di drammaturgie teatrali. “L’imperatore Adriano e Giovanni Comisso” sancisce la piena collaborazione del festival, quest’anno alla sua seconda edizione, con l’associazione “Amici di Giovanni Comisso”, presieduta da Ennio Bianco e promotrice dell’omonimo premio letterario.

Nel suo articolo, lo scrittore si mette in dialogo con Adriano (70 d.C. – 138 d. C.), successore di Traiano e a cui si deve la straordinaria villa di Tivoli che ne tramanda il nome. Egli rivede nel dolore dell’imperatore per la morte di Antinoo, il suo giovane amante, quanto vissuto dallo stesso Comisso (pur non facendone palese riferimento) per la tragica fine dell’amato Guido, il “fuggitivo”, avvenuta sul finire della seconda guerra mondiale.Il testo dell’articolo, al centro del reading del 18 maggio, è stato rielaborato dallo scrittore e giornalista Pier Luigi Panza, presidente della giuria tecnica del Premio Comisso. Le letture teatralizzate sono affidate ai giovanissimi attori allievi di Tema Academy, scuola di teatro diretta da Giovanna Cordova. La scenografia è stata realizzata con le opere dell’artista Filippo Locatelli, mentre il commento musicale è curato dall’Associazione “Manzato” di Treviso.

Il festival “Mythos” quest’anno è dedicato al tema “Ánthropos: la misura di tutte le cose”, organizzato dall’associazione Tema Cultura con la collaborazione del Comune di Treviso, Musei Civici, Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e il sostegno di Banca PrealpiSanBiagio. L’evento del 18 maggio sarà aperto alle 19.30 dall’aperitivo di benvenuto; ingresso libero con prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti all’email info@temacultura.it o al numero 3462201356.