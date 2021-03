L'imprenditore e la qualità della sua vita: i collaboratori

La sopravvivenza e i risultati finanziari dell’impresa sono strettamente correlati alla salute e alla qualità di vita dell’imprenditore, così come dipendono sempre di più dai risultati portati dai singoli lavoratori. Senza benessere organizzativo e individuale, coinvolgimento e auto-responsabilizzazione, le aziende non dispongono delle risorse atte ad affrontare le incertezze e i cambiamenti del futuro. Il contributo di ogni singola persona, quindi, di fronte a questo futuro incerto, complesso e volatile, diventa sempre più importante e può fare la differenza fra chiudere una attività o tenerla aperta. Nel contempo le ricerche di questi anni evidenziano che le tradizionali strutture gerarchiche sono sempre più inadeguate a promuovere innovazione, migliorare le performance, espandere il potenziale delle persone e migliorare la qualità della loro vita. Nei fatti il vecchio modello gerarchico appare sempre più inadatto ad affrontare la flessibilità e la velocità di risposta richieste, così come i cambiamenti sempre più frequenti e impattanti che si prospettano all’orizzonte. La crisi pandemica ha di per sé accelerato questi fenomeni già in atto. Come reagire? Sembrano necessari nuovi modelli organizzativi, basati su un autogoverno responsabile e solidi principi comuni, che siano capaci di dare senso e valore al lavoro, dare spazio alla creatività e alla passione delle persone, e che siano attenti al benessere per aumentare le performance e la qualità di vita attesa. Come valorizzare e tirare fuori il meglio dalle persone in azienda? Quali metodologie applicare per avere collaboratori più coinvolti e responsabili? Quali sono i nuovi modelli di leadership e di autogoverno emergenti? Diego Zandonella Callegher, Consulente di management CMC ed Executive Coach ICF, e Paolo Mazzetto, Counsellor professionista e Mediatore aziendale, daranno risposta a queste ed altre domande in occasione del seminario online, gratuito, “L’imprenditore e la qualità della sua vita: i collaboratori”, che avrà luogo mercoledi 10 marzo, dalle 18.00 alle 19.30. L’evento è organizzato da Studio Zandonella&Partner di Paese (TV) in collaborazione con il team “ORA – Orientamento, Relazione, Ascolto”. Per partecipare all’evento iscriversi gratuitamente a https://bit.ly/3sK5voX