L'imprenditore e la qualità della sua vita: l'equilibrio personale

La vita di tutti i giorni, continuamente pressati da impegni e responsabilità nei vari contesti del nostro vivere, può portarci a perdere equilibrio e armonia. Alzarsi e andare al lavoro può diventare una fatica insopportabile, così come affrontare i problemi portati dai figli, dalla coppia, dai familiari. Può accadere che non riusciamo più ad apprezzare quello che abbiamo intorno a noi. La vita ci appare senza senso, vuota, e noi non ci riconosciamo più. Niente ci dà più soddisfazione. Dove sono finiti i sogni di un tempo? Dove finita quella persona piena di fiducia e aspettative nel futuro?



Tutto questo può accadere quando non ci curiamo più di noi, quando la nostra vita diventa “disordinata” inseguendo comode ma inconcludenti “compensazioni” a ciò che manca. Il segreto per star bene con se stessi, quindi, sta nel trovare un equilibrio interiore in tutti gli aspetti del “Sé”, portando armonia nel corpo, nella mente e nello spirito.

Questo perché tutto in noi è collegato, per cui l’equilibrio sul piano psicologico ed emotivo, ad esempio, ha ripercussioni anche sul corpo e su tutto il nostro essere. Infatti quando manca l'equilibrio interiore viviamo momenti di disagio, sofferenza e spersonalizzazione. Viceversa, se riusciamo a ristabilire l’equilibrio tra corpo, mente e spirito, riusciamo a vivere un ben-essere interiore e la nostra vita lo riflette. E' necessario, quindi, prendersi cura di sé, fisicamente, mentalmente e interiormente, per ristabilire equilibrio e armonia.



Come riuscire a farlo tra continue pressioni ed impegni? Come gestire il nostro tempo? Quale è la nostra “Mission” di vita? Quali sono le nostre priorità? Come possiamo aumentare la consapevolezza di noi riducendo l'ansia? Vi sono approcci, strumenti e pratiche di validata efficacia per aiutarci a restare in equilibrio? Come acquisirle e implementarle nella propria quotidianità?



Diego Zandonella Callegher, Executive Coach ICF e Analista di comportamenti, motivazioni e quoziente emotivo TTI, e Paolo Mazzetto, Counsellor professionista e Istruttore di Mindfulness, con la conduzione di Stefania Zin, Psicologa del lavoro e psicoterapeuta sul disagio lavorativo, daranno risposta a queste ed altre domande in occasione del seminario online, gratuito, “L’imprenditore e la qualità della sua vita: l’equilibrio personale”, che avrà luogo mercoledi 17 marzo, dalle 18.00 alle 19.30. L’evento è ideato da Studio Zandonella&Partner di Paese (TV) in collaborazione con il team “ORA – Orientamento, Relazione, Ascolto”. Per partecipare al seminario iscriversi gratuitamente a https://bit.ly/38ZUTKP