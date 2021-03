L'imprenditore e la qualità della sua vita: il passaggio generazionale e il patrimonio

L'inserimento dei figli in azienda, il lavoro con i familiari e Il passaggio generazionale costituiscono momenti critici per la vita dell’impresa (meno di un terzo sopravvive al cambio generazionale, solo il 15% riesce a superare il secondo passaggio) e risultano ancora più complessi in situazioni di incertezza e forte cambiamento subito. Temi che sono "delicati" e toccano sia aspetti umani che economici, con pesanti ricadute sulle nostre comunità. Diventa necessario, quindi, acquisire conoscere e consapevolezze per gestire queste situazioni come processi da pianificare e strutturare e non come semplici accadimenti. A tale riguardo Mercoledì 3 marzo, dalle 18:00 alle 19:30, avrà luogo il 3° seminario online gratuito del ciclo “L’imprenditore e la qualità della sua vita”, ideato da Studio Zandonella&Partner in collaborazione con ORA - Orientamento Relazione Ascolto. I relatori Diego Zandonella Callegher, Consulente di management CMC e Coach professionista ICF, e Tommaso Albanese, Consulente Finanziario EFPA ed Educatore Finanziario UNI 11402, con la conduzione di Riccardo Stradiotto, Dottore commercialista e Revisore Legale, tratteranno il tema del "Passaggio generazionale e tutela del patrimonio". Per partecipare all’evento iscriversi gratuitamente a https://bit.ly/38ZEpCu.