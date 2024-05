Le imprese trevigiane per la sostenibilità sociale

Quant’è grande l’impegno delle aziende trevigiane e dei manager che le dirigono sulle tematiche sociali? E come ampliarlo? A queste domande prova a rispondere il progetto MANAGER4PEOPLE dedicato al tema della sostenibilità sociale, realizzato da UNIS&F, ente di formazione di Confindustria Veneto Est, insieme a Federmanager Treviso e Belluno e col sostegno di Fondirigenti. E lo farà in un convegno, in programma il prossimo 29 maggio a Palazzo Giacomelli di Treviso, inserito all’interno del Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile, in cui verrà riassunta l’attività fin qui svolta, con l’obiettivo di fare il punto su come oggi le aziende e i manager trevigiani affrontano il tema della sostenibilità sociale e fornire delle linee guida per una gestione più efficace dell’impatto sulle persone e sul territorio.

“Secondo il lavoro di ricerca che abbiamo realizzato durante il progetto e che verrà presentato durante il convegno – spiega Stefano Parisotto, referente di MANAGER4PEOPLE e responsabile della divisione formazione di UNIS&F – anche se diverse realtà imprenditoriali trevigiane mostrano di aver cominciato a ragionare internamente su temi quali le misure di welfare, la relazione con clienti e fornitori, la gestione delle diversità, anche con casi di successo e buone pratiche che possono fungere da modello di ispirazione, ancora molte aziende vivono il tema della sostenibilità come un fattore esogeno, non ancora del tutto interiorizzato fra i valori aziendali. Basti pensare che appena il 27,2% delle imprese ha strutturato una figura che si occupi di sostenibilità ed il 29,1% segnala la mancanza di un piano strategico sul tema”.

“Eppure – continua Parisotto – viviamo in una realtà industriale fortemente legata al proprio territorio. Basti pensare che il 90% delle aziende hanno personale che risiede entro massimo 15 km dalla sede aziendale. Inoltre, molto spesso anche filiera e fornitori sono del territorio di appartenenza. Per questo, quando si parla di sostenibilità sociale, bisogna ragionare in una logica di sistema, andando tutti insieme in un’unica direzione per garantire un futuro alla collettività”.

“Con questa iniziativa di ricerca - commenta Massimo Sabatini, Direttore Generale di Fondirigenti – il Fondo intende dare visibilità alla crescente importanza della sostenibilità sociale nelle strategie aziendali. In un contesto caratterizzato da grandi cambiamenti, i manager e le organizzazioni da essi guidate sempre più spesso tendono infatti ad investire sulla dimensione sociale dell’agire d’impresa, in modo tale da poter aumentare la legittimazione e la reputazione aziendale, il benessere e l’engagement dei lavoratori, l’attrattività per i talenti e il ruolo sociale dell’impresa. Per farlo – continua Sabatini – servono competenze robuste, ed è per questo che il progetto, che rientra nell’ambito delle iniziative strategiche che Fondirigenti realizza in collaborazione con i propri soci sui territori, giunge a proporre modelli organizzativi e profili di competenze manageriali idonei ad essere adottati e sviluppati anche nelle imprese di minori dimensioni, anche grazie al supporto offerto dal nostro Fondo ai piani di formazione delle aziende e dei manager aderenti”.

Il programma dell’evento conclusivo di MANAGER4PEOPLE, in cui verranno presentati i dati della ricerca sullo status quo delle imprese trevigiane in tema di sostenibilità sociale, avrà inizio alle ore 17,30 e vedrà una presentazione del progetto e dell’attività dei focus group da parte Gianluca Toschi, Ricercatore Senior e Docente a contratto UNIPD, con alcune testimonianze dirette di manager delle aziende coinvolte – Anna Mazzobel, HR People & Culture Manager di Volteco SpA, Andrea Mulloni, sustainability manager di Arper Spa, e Jessica Toffoli, Group Internal Auditor di Tecnica Group Spa – cui seguirà una tavola rotonda cui parteciperanno Elena Bonafè, responsabile area politiche industriali, energia e sostenibilità di Confindustria Veneto Est, Alberto Billato, eCommerce Commercial Director Italy e consigliere di Federmanager Treviso Belluno, Massimo Sabatini, direttore generale di Fondirigenti, e sarà moderata da Francesca Girardi dell’area sindacale, lavoro e welfare di Confindustria Veneto Est.