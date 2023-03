A teatro la commedia brillante "In 3 sotto il letto"

? La Compagnia KUIDAORE presenta “In 3 sotto il letto”, una brillante ed originale commedia scritta da Stefania De Ruvo.



Sabato 25 Marzo 2023, ore 20.30 - Teatro Parrocchiale di Santa Bona - Strada di Santa Bona Nuova, 116 - Treviso



? Ingresso: € 8,00

? Ingresso ridotto (bambini fino a 12 anni): € 5,00



? Info e prenotazioni: compagniakuidaore@gmail.com oppure 347.7123145



? TRAMA

Marcella è una giovane donna sui 37 anni.

Collabora con una casa editrice per la quale, da casa, traduce saggi in varie lingue.

Negli anni si è costruita quella che lei autodefinisce “una relazionale perfetta”; peccato che per ottenerla ha bisogno di, non di uno bensì, di due uomini: Matteo e Giovanni.

All’inizio, questo potrebbe apparire come il classico triangolo di lei, lui e l’amante ma, niente di più sbagliato. La realtà si rivela ancora più anomala.

Si scopre presto che i due uomini si conoscono e sono entrambi presenti e “ufficiali”.

Lei abita e lavora da casa, mentre i due uomini si alternano, avendo due occupazioni lavorative molto diverse e con orari contrapposti.

Il focoso Giovanni è portiere notturno in un albergo. Lavorando tutte le notti, può “riposare” di mattina, mentre Matteo è un impiegato bancario, tradizionalista ed abitudinario ma con una sua personalità.

Questo strano “menage a trois” sembra funzionare alla meraviglia, ma tra i due uomini da sempre è accesa una certa competizione a distanza che, sempre più spesso, caratterizza un certo battibeccare nelle occasioni di incrocio casalingo.

Il disagio, aumentato dal continuo battibeccare dei due, cresce.

Come si risolverà la situazione?



CON

Maurizio Putignano

Chiara Caldato

Roberto Miggiano



COSTUMI e SCENOGRAFIE

Cinzia Dalla Lana

Compagnia Kuidaore





Vilfred Moneta