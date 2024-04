Un appuntamento che presento con gioia, conferenza di Consuelo Giamblanco "Come in alto, così in basso: vivere una spiritualità radicata", sabato 27 aprile alle 16:00, presso il Centro Viriditas a San Biagio di Callalta

Verranno affrontate le domande, i dubbi ricorrenti, le paure che bloccano o che ostacolano lo sviluppo spirituale, in clima di gioia e condivisione

Consuelo, ricercatrice tra i due mondi, con la sua esperienza pluriennale e il contatto con le dimensioni elevate, saprà offrirci parole illuminanti e pensieri profondi per guardare, sentire e percepire da una nuova prospettiva tutti i problemi, i dubbi, le crisi nella vita quotidiana.

Le sue parole ispirate saranno guida per vivere una sana e integrata spiritualità quotidiana, per dare un nuovo senso e significato alle esperienze terrene.?

Posti limitati, offerta ed entrata libera su prenotazione: vartolomary@gmail.com

Ti aspetto!







#anima#spiritualita?#spiritualitàradicata#centroviriditas#treviso#trevisoeventi#veneto#trevisocity#trevisocentro#trevisotoday#centratura