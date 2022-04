Ben 11 Comuni, altrettante biblioteche del Polo BibloMarca, per un bacino di oltre 137 mila cittadini coinvolti e 1000 appuntamenti sui territori. Sono solo alcuni dei numeri di Qui si legge, il progetto di promozione della lettura dei Comuni di Breda di Piave, Casier, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Preganziol, San Biagio di Callalta, Roncade, Silea, Spresiano, Villorba e Zero Branco, vincitore del primo premio del bando nazionale “Città che legge”, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura - Istituto del Ministero della Cultura - e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Presentato nello scorso mese di marzo all’Auditorium Sant’Artemio della Provincia di Treviso, Qui si legge prenderà ufficialmente il via sabato 23 aprile in concomitanza con la Giornata Mondiale del Libro con uno speciale evento di apertura nella cornice del Castello di Roncade dal titolo “In Castello si legge”, per poi proseguire con una serie di attività ed interventi - dalle staffette della lettura in bicicletta elettrica, tra parchi, mercati e percorsi naturalistici ad appuntamenti dedicati a scuole e cittadinanza - fino al mese di novembre 2022. Nella giornata di sabato dalle 9 alle 18 sale, portico, viali e parco del Castello di Roncade si animeranno con convegni, incontri con l’autore, mostre e spettacoli, con un ricco programma pensato per bambini, famiglie, appassionati di lettura e non.

“Il progetto nasce con lo scopo di far conoscere le biblioteche sul territorio e raggiungere chi non le frequenta, e avvicinarci così a nuovi lettori. Saranno realizzate molte attività svolte sia da volontari sia da professionisti per incentivare la pratica del leggere e inondare le nostre comunità di occasioni di lettura ad alta voce ed in generale di cultura, per tutte le età e anche nei luoghi solitamente considerati poco canonici per attività di questo tipo. Poterlo fare dopo anni complessi come quelli che abbiamo vissuto, in cui anche le nostre biblioteche hanno sofferto chiusure e distanziamenti, aggiunge ulteriore significato a questo progetto” sottolinea Enza Carbonere, direttrice della Biblioteca di Roncade (Capofila Polo BibloMarca e Qui si legge) a nome del team di bibliotecari coinvolti nel progetto, “La rete e la sinergia sono state elementi fondamentali per aggiudicarsi questo straordinario riconoscimento per il nostro territorio e, a partire dall’evento di sabato in un contesto così particolare e suggestivo, saranno elementi ancora più tangibili”. Il progetto ha un valore complessivo di 127 mila euro, di cui 90 mila finanziati dal Centro per il libro e la lettura.

Di seguito il programma per intero di “In Castello si legge”.



“IN CASTELLO SI LEGGE” - SABATO 23 APRILE 2022, CASTELLO DI RONCADE

via Roma, 141 Roncade, Treviso



MATTINA

ore 9 Una pedalata facile in campagna per famiglie a cura di FIAB Treviso.

Ritrovo ciclisti ore 8:30 con rientro ore 10.45

ore 10-12 PORTICO Laboratori a pedali con le staffette Elisa e Cinzia, per bambini dai 3 ai 10 anni

ore 11 GRAN VIALE Saluti istituzionali, consegna Biciclette alle staffette della lettura, anteprima della Mappa interattiva

ore 12-13 SALONE Biblioteche su due, tre, quattro, mille ruote: esperienze e percorsi



POMERIGGIO

ore 15 SALONE Itinerari cicloturistici nella Marca Trevigiana. Incontro a cura di FIAB Treviso

ore 15 e ore 16 VIALE Marlene Storie A Pedali con Stefano Torresan

ore 15.30, ore 16.30 e ore 17.30 SALETTA Letture per tutti a cura di Leggere per leggere con Giacomo Bizzai e Susi Danesin

ore 16 SALONE Libri e bici. Conversazione con Vittorio Anastasia editore di Ediciclo e con ciclonauta Alberto Fiorin

ore 16 Visita guidata al Castello e alla cantina con degustazione (€ 10; fino a 16 anni gratuito) su prenotazione 0422.708736 info@castellodironcade.com

ore 17 SALONE Recital di letture ispirato al libro 1961 l’"anno in cui vinse il fantasma di Coppi di e con lo scrittore Marco Ballestracci

ore 17 VIALE Spettacolo con bici e bolle con l'attore Enrico Moro

ore 15-17 VIALE Laboratorio di meccanica con Scavezzon biciclette di Mirano (VE) Porta la tua bici per avere tutti i consigli per una proficua manutenzione

ore 15:30 e 17:30 PORTICO Laboratori a pedali con le staffette Elisa e Cinzia.

Per bambini e ragazzi dai 3 ai 19 anni



PER TUTTA LA GIORNATA

- letture tra le torri a cura dei lettori volontari delle 11 biblioteche: Amici della Biblioteca di Casier, Amici di Elmer, Gruppo Biblioteca Ponte di Piave, Gruppo Biblioteca San Biagio di Callalta, Gruppo LiberediLeggere, La Bottega dei sogni, Leggere che passione, Storie in valigia

- Biblioteche su ruote: bibliobus, apecar e bibliobici

- Punto info

- Mostra mercato del libro

- Mostra Matite in viaggio Carnet de voyage

- Punto ristoro

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.