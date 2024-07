In Luce - Talk “Meet the curator” con Angela Vettese

Continuano con Angela Vettese, gli appuntamenti di In Luce, il progetto di BAM! eventi d’arte, e 21Gallery srl Società Benefit che ha riqualificato i Giardini di Sant’Andrea, animandoli con un programma variegato di attività all’insegna dell’arte e della cultura. Per il talk “Meet the curator”, in programma venerdì 19 alle ore 19.00 – ingresso gratuito - Angela Vettese, curatrice, giornalista, docente universitaria allo IUAV di Venezia, dialogherà con il pubblico sul tema “Capire l’arte contemporanea”. Il talk sarà introdotto e moderato da Cesare Biasini Selvaggi, manager culturale e co-curatore insieme a Giulia Abate di In Luce.

In collaborazione con Consorzio Tutela Prosecco Doc, tra i sostenitori del progetto, sarà offerto un aperitivo di benvenuto.

Angela Vettese

Angela Vettese è direttore del corso di laurea magistrale di arti visive e moda presso il dipartimento di culture del progetto, dove insegna come professore associato teoria e critica dell'arte contemporanea così come, presso il triennio, fondamenti delle pratiche artistiche. Ha insegnato nelle accademie di Belle Arti di Milano, Venezia e Bergamo nonchè all'Università Bocconi di Milano (2000-2007 e 2010-2013). È stata presidente della Fondazione Bevilacqua La Masa (2002-2013), direttrice della Galleria Civica di Modena (2005-2008), direttrice della Fondazione Arnaldo Pomodoro a Milano (2008-2010), co-curatrice della Fondazione Antonio Ratti di Como (1995-2004), co-fondatrice del Premio Furla-Querini Stampalia, co-fondatrice del Festival dell'Arte Contemproanea a Faenza (2007-2011). Ha pubblicato saggi in cataloghi e libri internazionali (tra gli editori Philadelphia Museum of Arts, Phaidon Press, Sternberg, Koenig). Ha pubblicato vari testi in italiano e spagnolo, tra cui Capire l'arte contemporanea (Allemandi, Torino, 1996/2006/2013), Artisti si diventa (Carocci, Roma, 1998), Si fa con tutto (Laterza, Roma Bari, 2010 e 2012), Arte contemporanea tra mercato e nuovi linguaggi (Il Mulino, Bologna 2012), Art as a Thinking Process (con Mara Ambrozic, Sternberg, Frankfurt 2013). Nel 2009 è stata presidente della giuria della Biennale di Venezia. Dal 1986 scrive per il supplemento "Domenica" de Il Sole 24 Ore. Ha ricoperto la carica di assessore alle attività culturali e allo sviluppo del turismo per il Comune di Venezia dal 2013.

INFO E CONTATTI

inlucetreviso@gmail.com