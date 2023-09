Le Residenze Anziani Città di Treviso (Ract) hanno promosso, attraverso la Coordinatrice Gigliola Scattolin, una bellissima iniziativa a favore della cittadinanza dal titolo “IN RESIDENZA: serate di autori e di libri”, si tratta di tre serate in cui gli scrittori presenteranno le seguenti opere:

Il 29 settembre, ore 18,00, con l’autore Francesco Cannadoro che presenta il suo libro “Come i bambini sotto il lenzuolo”

Il 13 ottobre, ore 18, con l’autrice Lidia Ravera che presenta il suo libro “Age pride”

Il 27 ottobre, ore 18,00 con l’autore Marco Trabucchi che presenta il suo libro “Aiutami a ricordare”

Per tutti gli incontri la chiusura è prevista per le ore 19.30

Questa rassegna ha lo scopo di far accedere e conoscere la Struttura a cittadini che normalmente non la frequentano e integrare le RSA come parte attiva e pulsante della comunità in cui sono ubicate, come luoghi che possano essere fruiti da tutta la collettività, in questo caso con un’iniziativa culturale.

Si sottolinea come il filo conduttore che lega i tre autori, con sfaccettature diverse, siano le persone fragili.

Il messaggio sotteso è che la vita, pur nelle difficoltà, deve e può essere vissuta al meglio, con il sostegno di tutta la comunità.

Si ricorda che, per motivi di sicurezza sanitaria, i posti di accesso per gli incontri con l’autore sono limitati a 60, per tale motivo si consiglia di prenotare i posti con le modalità previste nelle locandine o tramite un sms al seguente numero 3384935544.