In sella lungo il Sile! Pedalando dalle sorgenti al mare ??

Dall'8 al 10 luglio il primo campo estivo itinerante targato #LegambienteTreviso in collaborazione con Csv Belluno Treviso, nell'ambito del progetto Sconfinamenti con capofila Volontarinsieme! Dedicato a ragazzi e ragazze tra i 13 e i 16 anni, sarà un'esperienza di esplorazione in bicicletta degli ambienti fluviali e lagunari con attività naturalistiche, giochi di gruppo e laboratori esperienziali ??



? QUANDO E DOVE: Da lunedì 8 a mercoledì 10 luglio, partenza ore 8.30 dalla Porta dell’Acqua (Vedelago)

? PROGRAMMA: Prima tappa: Casacorba - Sant’Angelo - Fiera - Casier - Ca’ Tron (Roncade). Seconda tappa: Portegrandi - Caposile - Punta Sabbioni - Ca’ Savio. Terza tappa: Lido di Venezia e rientro a Treviso

?? INFO UTILI: per ragazz3 dai 13 ai 16 anni, massimo 12 partecipanti. Richiesto contributo di 20 € ciascuno



?Info e form iscrizioni (entro il 20 giugno) ? https://bit.ly/InSellaLungoSile