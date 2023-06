Inaugurazione Cantiere Solidale

Il Cantiere Solidale con i suoi servizi, il mercatino dell’usato e la sartoria inaugura la nuova sede.

Ha trovato collocazione nella zona di San Cassiano a Quinto di Treviso, nello stabile ex supermercato Prix.



Il nostro impegno è di continuare a organizzare occasioni di lavoro e contribuire per la realizzazione di percorsi di sostegno a favore di persone in situazioni di vulnerabilità.



Il lavoro come diritto-dovere e dimensione importante per l’identità personale e sociale,

che cerchiamo di concretizzare in situazioni di accoglienza ed inclusione, e di farlo sviluppando il volontariato e favorendo scambi e collaborazioni fra associazioni e cooperative.



Nel 2016 hanno fatto nascere questo progetto la Caritas di Quinto, le associazioni la Casa di Michela, Casa San Cassiano, Casa Respiro e le cooperative sociali La Casa di Michela e Simili, hanno aderito anche la Caritas di Zero Branco e Domus Nostra. E potranno attivarsi nuove collaborazioni.