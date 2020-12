A Valdobbiadene apre il nuovo showroom Agnese Design

Sabato 19 dicembre 2020 Agnese Design apre il suo nuovo showroom in via Garibaldi 10 a Valdobbiadene.



Agnese Design cambia spazi per aprirsi ad una realtà di crescita professionale. Lo storico marchio specializzato nell'interior design si trasforma in Centro Artistico e Culturale, dove poter assaporare il gusto dello stile e l'eleganza dei dettagli. Agnese Design nasce dalla passione e determinazione di Gabriela Stramare che dal 1995 propone soluzioni creative e raffinate per ogni esigenza dei clienti.

Da sempre caratterizzata dall'originalità delle scelte, Gabriela decide di cambiare proprio nell'anno più difficile e più statico. Aiutata dalla figlia, a cui è intitolato il brand, e nell'ottica di dare spazio a più ampie collaborazioni con artisti internazionali, ha infatti istituito una partnership con uno dei più esclusivi eventi di arte contemporanea in Italia: Arte Laguna Prize. Nell’ambito della prossima 15 edizione della manifestazione, Agnese Design promuove e sostiene un premio di € 4.000 per la realizzazione di una nuova linea di poltroncine imbottite firmate proprio da uno degli artisti del Premio. Le candidature dovranno arrivare entro il 13 gennaio 2021.

Maggiori informazioni:

Gabriella Vettoretti, titolare, nel cuore delle colline del Prosecco, del Bed and Breakfast Casa Oltraval, di cui Agnese Design ha curato l’arredamento, è stata tra le più entusiaste di questo cambiamento. Grazie a questo nuovo progetto la comunità di Valdobbiadene può guardare oltre e trarre nuovi stimoli dal connubio tra design e arte contemporanea, valorizzando ancora di più questa fantastica terra, già patrimonio Unesco. Il progetto di Casa Oltraval è stato presentato da Requadro, quotidiano di Real Estate (https://www.requadro.com/recupero-architettonico-vigneti). Anche importanti progettisti come Danilo Premoli, da anni in commissione all'Adi Design Index per il Compasso d'Oro (Associazione per il Disegno Industriale) ed Ezio Ramera (Stile Original Design) roccaforte bresciana nell'arredamento firmato dai più importanti nomi italiani e internazionali, sostengono l’imprenditrice trevigiana in questa nuova ed entusiasmante avventura.

Il taglio del nastro da parte delle autorità avrà luogo Sabato 19 dicembre 2020 alle ore 12.

Visite solo su appuntamento a partire da sabato pomeriggio.

Tel. 3385952100

info@agnesedesign.it

www.agnesedesign.it



Ufficio stampa Arte Laguna

041 5937242

gallon@artelaguna.it

Gallery