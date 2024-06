Inaugurazione store Jeanne Baret e CMP

La città di Treviso si riempie di novità e nel cuore del centro storico hanno aperto i battenti in questi giorni due nuove realtà, entrambe di F.lli Campagnolo S.p.A.

In particolare, Jeanne Baret, il nuovo brand d’abbigliamento dell’azienda dedicato al mondo femminile, richiama la vita di una donna straordinaria per raccontare la storia di tutte le Jeanne Baret di oggi: donne che vivono la loro quotidianità come un viaggio, contemporanee, attive, dinamiche e sportive, in grado di interpretare uno stile trasversale, versatile, dalla forte personalità estetica ma al tempo stesso pratico e funzionale. Una collezione realizzata dalle donne per le donne: viaggiatrici grintose, trekker urbane, esploratrici nella vita di tutti i giorni. È a loro che il nuovo marchio di F.lli Campagnolo si rivolge, attraverso un linguaggio estetico che richiama elementi botanici, cartine di navigazione e colori della natura. Jeanne Baret trasmette non solo uno stile, ma un'esperienza completa che celebra la femminilità, la dinamicità e il viaggio. La costruzione dei capi è studiata per garantire comfort e performance in ogni momento della giornata, ideale per chi è dinamico e aperto al cambiamento. La collezione, un omaggio alla figura pionieristica di Jeanne Baret, si propone di ispirare e supportare le donne moderne a esplorare se stesse e il mondo con stile e determinazione. Perché, come cita la campagna del brand, “We are all Jeanne”.

EVENTO D’INAUGURAZIONE – aperto al pubblico

Giovedì 13 giugno – dalle 18.00 alle 20.00 – Loggia dei Cavalieri, Treviso

JEANNE BARET STORE TREVISO – Via Martiri della Libertà, 60 - www.jeannebaret.com

CMP STORE TREVISO – Vicolo Barberia, 2 – www.cmpsport.com