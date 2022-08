Inaugurazione del nuovo supermercato Alì di Treviso

Orario non disponibile

Quando Dal 31/08/2022 al 04/09/2022 Orario non disponibile

GRANDE INAUGURAZIONE DEL NUOVO ALÌ DI TREVISO!

Per festeggiare è stato preparato un programma ricco di eventi e sorprese!

Da mercoledì 31 agosto potrai fare la spesa in un nuovo supermercato sostenibile a Treviso, fronte aeroporto. È un negozio innovativo in cui troverai tutta la qualità dei nostri reparti e la grande cortesia di 80 nuovi collaboratori Alì.

Il tutto in Via Noalese 72D per 5 giorni pieni di divertimento.

Programma degli eventi:

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO

9.00 - 13.00 “Il circo di Alì” Acqualta Teatro

9.30 Taglio del nastro

A seguire buffet

17.00 “Super star show” spettacolo musicale

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE

11.00 “Cooking show” by Ricky Chef

17.00 “Velvet dress” tribute band U2

VENERDÌ 2 SETTEMBRE

11.00 “Cooking show” You&Meat

17.00 “Happy hour” DJ set con Radio Piterpan

SABATO 3 SETTEMBRE

11.00 “Teatro invisibile” laboratori creativi per bambini

15.00 “DJ set” con Radio Piterpan

17.00 “Queen legend” tribute band Queen

DOMENICA 4 SETTEMBRE

11.00 “Majorettes”

15.00 “DJ set” con Radio Piterpan

17.00 “Andiamo al circo” teatro invisibile per bambini