Salotto culturale gratuito "L'incenso e i suoi rituali nel Solstizio d'Estate"

Il terzo salotto culturale della stagione estiva di Robe Turche ha il titolo "L'incenso e i suoi rituali nel Solstizio d'estate".

Parleremo di incenso e dei suoi rituali, in particolare per accogliere e onorare l'inizio della stagione del sole.

L'incontro si svolge nella calda atmosfera del negozio "Robe Turche" a Treviso, in via Canoniche 8 (alle spalle di Piazza Duomo).





Per partecipare è necessario contattare Robe Turche: t. 391 4360734 - robeturche@gmail.com