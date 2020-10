Alla mostra "𝙋𝘼𝙎𝙎𝘼𝙏𝙊 𝙎𝙀𝙉𝙕𝘼 𝙁𝙄𝙉𝙀" ecco la selezione "𝙄𝙣𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙂𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙕𝙚𝙧𝙤"

All’interno della mostra ๐™‹๐˜ผ๐™Ž๐™Ž๐˜ผ๐™๐™Š ๐™Ž๐™€๐™‰๐™•๐˜ผ ๐™๐™„๐™‰๐™€, che sarà inaugurata ๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿฏ๐Ÿญ ๐—ผ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿฌ:๐Ÿฏ๐Ÿฌ presso il Brolo Centro d’Arte e Cultura di Mogliano Veneto, trova spazio la selezione di opere dal titolo ๐™„๐™ฃ๐™˜๐™ž๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™‚๐™ง๐™ค๐™ช๐™ฃ๐™™ ๐™•๐™š๐™ง๐™ค di Angelo Zennaro, non solo Presidente del Centro Artistico, ma artista locale e contemporaneo che con le sue opere testimonierà quanto l’influenza di Piranesi sia attuale nella produzione artistica del presente, tramandando quindi la connessione con il luogo. La selezione, che traccia un percorso dal 1973 al 2020, pienamente in tema piranesiano, è costituita da disegni a china, opere ad acrilico ed incisioni, il tessuto e la natura originaria quanto finale della lastra incisa.

BIOGRAFIA:

Nasce a Venezia nel 1951, qui si forma all’Istituto d’Arte dei Carmini, dove si dedica allo studio dell’affresco e del restauro, poi all’Accademia e, come designer, nelle fabbriche di Murano, delle quali percepisce e assorbe l’energia forte e calda della materia. Ha insegnato presso gli istituti artistici di Venezia discipline pittoriche. Nel 1972 inizia il suo percorso artistico, tiene a Venezia la prima mostra personale; è tra i protagonisti dell’attività della Fondazione Bevilacqua La Masa che gli assegna numerosi riconoscimenti e uno studio a Palazzo Carminati, sede prestigiosa, dove lo hanno preceduto celebri nomi della pittura veneziana del ‘900. Si forma negli anni in cui cresce la necessità di concepire le discipline artistiche in forma diversa, di utilizzare nuovi materiali e strumenti. Dal 2000 realizza grandiose installazioni presso luoghi di culto, istituti pubblici, e musei. La rappresentazione di situazioni, la simultaneità e sovrapposizione d’immagini, la ricerca di nuove realtà, sono l’esigenza espressiva che lo accompagna.