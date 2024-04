“Incolpevoli per aver commesso il fatto” - In ricordo di Cristina Pavesi

Cristina Pavesi, “vittima senza giustizia” della Mafia del Brenta, verrà ricordata domenica 5 maggio alle 16, nello spazio dell’Informagiovani-Informacittà che porta il suo nome, in piazzale Fratelli Zoppas a Conegliano. In quell’occasione verrà presentato il volume “Incolpevoli per aver commesso il fatto. Storia di Cristina Pavesi, vittima della Mafia del Brenta”, di Gianluca Ascione e Michela Pavesi (zia paterna di Cristina), pubblicato da Panda Edizioni.

L’incontro, organizzato dal gruppo “I fioi del ‘55” di Conegliano con il patrocinio del Comune, è moderato da Gino Ceccherini (direttore del periodico alpino “Fiamme Verdi”), con l’intervista pubblica dell’autore del libro curata e condotta dalla giornalista Arianna Ceschin. Era il 13 dicembre 1990 quando la 22enne Cristina Pavesi, studentessa universitaria di Lettere (originaria di Treviso ma residente a Conegliano), stava rientrando a casa dopo una giornata in Ateneo, viaggiando a bordo del diretto Bologna-Venezia. Fu il suo ultimo viaggio, perché proprio in quel treno perse la vita: la banda di Felice Maniero, boss noto con il soprannome di “Faccia d’angelo”, aveva puntato il vagone postale Venezia-Milano, posizionando del tritolo sui binari. La deflagrazione colpì entrambi i treni in transito: Cristina morì sul colpo, molte persone furono ferite, mentre i malviventi fuggirono con il bottino. Maniero e i suoi, per la morte di Cristina, ricevettero soltanto tre mesi, con la motivazione che tale uccisione “non era stata programmata”. Cristina Pavesi è ancora oggi ricordata per essere una “vittima senza giustizia” della Mafia del Brenta.