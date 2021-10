"Inconfondibile": ecco il Festival nazionale dei vini ancestrali e rifermentati in bottiglia

Inconfondibile è il festival nazionale che celebra i vini ancestrali e rifermentati in bottiglia (col fondo, sur lie e sui lieviti) e i loro interpreti, produttori orgogliosi di presentare piccoli capolavori e di raccontare grandi storie. Una rassegna interamente dedicata a queste secolari tecniche produttive. Vini frutto di una viticoltura rispettosa dell’ambiente e di altrettanto delicate tecniche enologiche, incredibilmente versatili nell’abbinamento con il cibo e dotati di una straordinaria capacità evolutiva. Facili da bere ma tutt’altro che banali.

Oggi potremmo definirli “resilienti”, capaci di riproporre la loro anima artigianale e il loro carattere profondamente genuino. Un racconto di abbandono e di riscoperta, di tradizione e di futuro. Un intreccio virtuoso di terra, dialetto, cultura contadina. Protagonisti dell’evento saranno loro, i produttori: autori che sono rimasti fedeli a questo mondo anche quando il mercato guardava altrove, oppure giovani esordienti che ne inseguono le gesta. Inconfondibile vuole essere una festa di profumi e sapori, di storie e relazioni, tra banchi d’assaggio e degustazioni guidate. Ma sarà anche una mostra mercato, occasione imperdibile per acquistare i vini direttamente da chi li produce. Accanto ai banchi d'assaggio di vino saranno proposte anche numerose specialità alimentari offerte direttamente dai produttori.

“E’ un’edizione di 'resistenza' - spiega Roberto Dalla Riva, ideatore e organizzatore della kermesse - per riprendere un discorso iniziato nel 2019, un segnale importante di partecipazione e condivisione in cui i produttori sono i veri protagonisti dell’evento. Per loro Inconfondibile rappresenta un momento di ripartenza importante”.

