Incontri Asolani - Prima nazionale di "PPP PigBand. Dal Porcile all'Orgia di Pier Paolo Pasolini"

Con un evento straordinario dedicato a Pier Paolo Pasolini, martedì 30 agosto tornano a risuonare le note degli Incontri Asolani, Festival internazionale di musica da camera che ogni anno porta celebri artisti e giovani promesse nello splendido borgo fortificato di Asolo, tra i più belli d’Italia. L’evento di inaugurazione del Festival, presentato in prima nazionale, ha sede al Teatro Duse all’interno del castello di Caterina Cornaro ed è dedicato a Pier Paolo Pasolini, un tributo all’indimenticabile scrittore e intellettuale e al suo amore per la musica nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita. Sul palcoscenico gli attori Anna Zago e Paolo Rozzi e l’orchestra jazz Lydian Sound Orchestra, diretta da Riccardo Brazzale, che si esibiranno in PPP PigBand. Dal Porcile all’Orgia di Pier Paolo Pasolini (e molto altro).

Lo spettacolo, con la regia di Piergiorgio Piccoli e la rielaborazione drammaturgica di Paolo Rozzi dei testi di Pasolini, presenta un ventaglio di storie che illustrano peccati e peccatori prendendo spunto dai temi ricorrenti nelle opere di Pasolini, quali la diversità e la volontà di opporsi all’omologazione del pensiero e dei costumi. Ne affiora, con spirito arguto e attento sguardo ironico, un elenco di figure facilmente individuabili anche nella più stringente attualità, in un racconto scandito dalle note della Lydian Sound Orchestra, formazione di musica jazz fondata da Riccardo Brazzale, con la quale hanno lavorato i maggiori musicisti italiani di jazz e importanti ospiti stranieri.

In uno spettacolo che spazia tra i diversi linguaggi della scena, il repertorio offerto dall’Orchestra rispecchia i temi e il simbolismo del racconto con una scaletta musicale che si dipana su brani di Riccardo Brazzale, Ornette Coleman, Duke Ellington, Charles Mingus, Thelonious Monk, Wayne Shorter. Un teatro della memoria che vede la musica di una delle più celebri big band italiane, con il suo particolare sound, in stretto dialogo con la parola: una parola urgente, attuale e necessaria per non dimenticare la grande libertà umana, poetica e artistica di Pasolini, sempre in grado di gettare una luce sul presente.

NAVETTA GRATUITA DAL PARCHEGGIO EX OSPEDALE DA UN'ORA PRIMA DELL'EVENTO

Per informazioni

Asolo Musica - Associazione Amici della Musica +39 3924519244

info@asolomusica.com – www.asolomusica.com

www.boxol.it/asolomusica