"Incontri Asolani" - Romeo, Giulietta e Petrushka: in una sera due balletti per una piccola orchestra di sei strumenti

Romeo, Giulietta e Petrushka: sono i tre personaggi protagonisti di due tra i balletti più belli e famosi del Novecento che saranno rivisitati da sei musicisti sul palco di “Incontri Asolani” martedì 12 settembre alle ore 21.00 in un’originale veste cameristica.

Romeo e Giulietta di Prokof’ev e Petrushka di Stravinskij saranno eseguiti seguendo le trascrizioni appositamente ideate per un particolare ensemble di sei strumenti: violino, violoncello, pianoforte, flauto, clarinetto e arpa. Un progetto nato da sei musicisti di talento uniti da una forte stima e amicizia: il Trio Metamorphosi, (composto da Mauro Loguercio violino, Francesco Pepicelli violoncello, Angelo Pepicelli pianoforte) insieme a Andrea Oliva flauto e Alessandro Carbonare clarinetto, prime parti dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, e a Fabrice Pierre, tra i più grandi arpisti contemporanei.

La prima scintilla d’idea è stata la scoperta della trascrizione per questo organico di Petrushka, il secondo balletto composto da Stravinskij subito dopo l'Uccello di fuoco, realizzata dal violinista israeliano Yuval Shapiro: entusiasmante, con impasti timbrici speciali ed evocativi.

Poi la fortuna di avere un magnifico trascrittore come Fabrice Pierre ha consentito al gruppo di accostare una meravigliosa versione per i sei strumenti di Romeo e Giulietta di Prokof’ev, balletto in quattro atti tratto dall’omonimo dramma di Shakespeare, che Fabrice Pierre racconta così: «Il mio primo ricordo di Romeo e Giulietta di Prokof’ev è l’ascolto di un concerto negli anni Settanta dell’Orchestra Nazionale della Radio a Parigi diretta da Sergiu Celibidache. Ero rimasto commosso dalla bellezza di questa musica, dai colori dell’orchestrazione, e naturalmente dalla bella trasposizione in musica della storia universale di Shakespeare. [...] Il fatto che due strumenti a fiato, due ad arco e due “tastiere” mi sembrano come una piccola orchestra, mi ha dato il desiderio di scrivere questa trascrizione per avere il piacere di eseguirla con i miei amici.»

Incontri Asolani XLV Festival Internazionale di Musica da Camera in scena dal 1 al 15 settembre 2023, promosso da Asolo Musica – Veneto Musica, ogni anno porta ad Asolo alcuni dei migliori musicisti d'Italia e del mondo, è realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Veneto, Comune di Asolo, Assessorato alla Cultura e Parrocchia Di Asolo.

