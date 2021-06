Appunti di storia e di costume. Incontro con l'autore Carlo Nordio

Indirizzo non disponibile

Martedì 29 giugno 2021 alle ore 21:00 nella Barchessa del Castello di Roncade verrà presentato il nuovo libro di Carlo Nordio ‘Appunti di storia e di costume’, edito dalla casa editrice Piazza Editore. Si tratta di una parziale raccolta degli articoli di “terza pagina” pubblicati dai quotidiani il Messaggero e il Gazzettino ogni sabato negli ultimi quattro anni. Per l’ex procuratore aggiunto di Venezia, autore degli articoli, apparentemente non correlati tra loro, sono il mezzo attraverso il quale si vuole sollecitare la nostra curiosità, inducendoci a considerare le cose sotto una prospettiva più vasta di quanto non suggeriscano le apparenze e a conciliare le brutture del mondo con la serenità della riflessione indulgente e benevola.

A moderare la serata sarà il giornalista di Antenna 3 Cristian Arboit.

L'ingresso all'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti nel rispetto disposizioni Covid-19, telefonando allo 0422 840593 o inviando mail a info@bibliotecaroncade.it oppure al 328 5997702 o inviando mail a prolocoroncade@gmail.com.