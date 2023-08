Incontri per futuri genitori - Ospedale di Conegliano

Riprenderanno giovedì 7 settembre gli incontri per i futuri genitori all’ospedale di Conegliano. Ostetriche e infermiere del Servizio assistenza neonatale accoglieranno gestanti e partner, in presenza, con cadenza bisettimanale, dalle ore 18 alle ore 20, in aula 1, secondo il seguente calendario per illustrare le varie tematiche legate alla fase finale della gravidanza, al parto e alla gestione del neonato nelle prime fasi di vita:

? giovedì 7 settembre Gravidanza a termine

? venerdì 22 settembre Patologie III trimestre

? giovedì 5 ottobre Movimento in travaglio

? venerdì 20 ottobre Travaglio e parto a Conegliano

? giovedì 2 novembre Dolore e tecniche antalgiche

? venerdì 17 novembre Iniziare ad allattare

? venerdì 1 dicembre Il neonato nelle prime ore di vita

? venerdì 15 dicembre I primi giorni a casa

Saranno accolte gestanti a parte dalla ventesima settimana di gestazione.

Per maggiori informazioni inviare una mail a: futurigenitori.conegliano@aulss2.veneto.it

Per partecipare gli incontri è richiesta l’iscrizione al seguente link:

https://www.aulss2.veneto.it/incontri-per-futuri-genitori1