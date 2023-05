“Incontri & racconti” 2023 - Appuntamento con Filippo Ongaro, il medico degli astronauti

È conosciuto dai più come il medico degli astronauti, ma è soprattutto il precursore a livello europeo della medicina funzionale e anti-aging, che si occupa di prevenire e rallentare i processi degenerativi legati all’invecchiamento mediante un nuovo approccio clinico.

Filippo Ongaro sarà a Farra di Soligo giovedì 18 maggio per parlare di salute e benessere psicofisico. La conversazione, condotta dalla giornalista Adriana Rasera, ruoterà intorno al suo ultimo libro, “Missione longevità. Dall'esperienza con gli astronauti le strategie per vivere bene e a lungo” in cui Ongaro propone e illustra un approccio esclusivo e integrato, individuando vari percorsi pratici capaci di agire su protezione cellulare, potenziamento fisico e mentale, memoria e resilienza. Del resto la sua missione presso l’ESA, insieme ad altri ricercatori e medici, era volta a definire nuovi protocolli di alimentazione e allenamento psicofisico per mantenere al massimo la prestazione degli astronauti e rallentare l’invecchiamento accelerato a cui sono esposti nei viaggi spaziali. Gli studi e l’esperienza hanno permesso di trasformare le recenti conoscenze scientifiche in strategie, tecniche e strumenti per raggiungere una sana longevità.



“Negli ultimi decenni - scrive - l’aspettativa di vita è aumentata grazie a cure mediche sempre più sofisticate, ma spesso le terapie hanno prolungato la sopravvivenza senza aggiungere anni di reale salute e felicità Un approccio scientifico, che può diminuire la nostra età biologica, tenere lontane le patologie e aumentare il nostro benessere comporta un cambiamento dello stile di vita e delle abitudini. Il problema è che nessuno ci spiega esattamente da dove partire, quali sono i passi da fare e in che modo possiamo assicurarci la qualità della vita per più tempo”.



Filippo Ongaro inaugura la nuova rassegna culturale, voluta e organizzata dall’amministrazione comunale di Farra di Soligo, “Incontri & Racconti”. è il titolo della nuova rassegna culturale voluta e organizzata.