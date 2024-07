Finale di stagione per la rassegna “Incontri & racconti” con Antonio Caprarica

“Il Regno Unito è un paese smarrito, con un trono vacillante”. È quanto emerge dall’ultimo libro di Antonio Caprarica ed è il tema intorno al quale ruoterà l’ultimo incontro di stagione della rassegna culturale “Incontri&Racconti 2024”. L’appuntamento è per giovedì 11 luglio 2024, con inizio alle ore 20:45, presso l’Auditorium di Santo Stefano a Farra di Soligo.

“E’ un piacere, oltre che un onore, ricevere a Farra di Soligo un ospite tanto famoso quanto autorevole - afferma il sindaco Mattia Perencin. Caprarica è narratore e testimone privilegiato di quanto accade Oltremanica”.



Caprarica, oltre a ragguagliare il pubblico sui reali, ed in particolare su Re Carlo e sulla principessa Kate, presenterà il suo ultimo libro La fine dell'Inghilterra. Nel nuovo saggio, il giornalista passa dal racconto delle ultime vicende della monarchia alla più stretta attualità e, con lo stile pungente che lo contraddistingue, fa chiarezza una volta per tutte sulle tappe che hanno segnato il tramonto di un impero.

Tra la Brexit e la crisi economica, la morte di Elisabetta, lo sfaldamento della famiglia reale e un premier da dimenticare a cui sono seguiti altri dei quali a malapena si ricorda il nome, la luce del Regno Unito sembra farsi sempre più fioca. L’incontro sarà condotto dalla giornalista Adriana Rasera.



Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere.