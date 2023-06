“Incontri & racconti” - Mario Giordano presenterà le sue "Maledette iene"

“Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, quando almeno duecento persone rimasero fuori dall’auditorium, abbiamo deciso di invitare nuovamente Mario Giordano a Farra di Soligo. Il giornalista e conduttore televisivo ha accettato e ne siamo felici, perché sarà l’occasione per parlare di truffatori, imbonitori ed evasori. Anche questa volta infatti il tema della discussione ruoterà intorno al suo ultimo libro, con incursioni nell’attualità stretta”.

Così il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, che si appresta ad accogliere uno dei giornalisti più polemici e provocatori del panorama nazionale. Giordano è il secondo ospite – dopo Filippo Ongaro – di “Incontri & Racconti”, la rassegna culturale organizzata dall’amministrazione comunale e in programma da maggio a settembre.



L’istrionico conduttore della trasmissione televisiva "Fuori dal coro" affronterà i temi più caldi del momento: la società e la politica, l'economia e la cronaca, il tutto con un credo che resta immutato e pervicacemente "dalla parte del cittadino".

Il suo ultimo libro, “Maledette iene. Quelli che fanno soldi sulle nostre disgrazie”, è un’inchiesta che denuncia con nomi e cognomi, fatti e circostanze precise, la ricchezza ingiusta, quella accumulata sulle spalle di chi ha bisogno, sottraendo a chi soffre l’essenziale per vivere.

Qualche esempio? C’è chi truffa, chi depreda la sanità, chi mette a rischio la vita altrui, chi abbindola i pensionati e chi froda il fisco. Sono le “maledette iene” che svuotano le tasche dei più deboli: dal mago dei pc di Treviso, che è sparito a Dubai con 300 milioni dei risparmiatori, all’imprenditore che è diventato ricco avvelenando la Toscana, dai grandi costruttori che per non spendere 95 centesimi in più fanno bruciare un grattacielo, allo chef che aumenta il fatturato della sua coop (+1536%) scegliendo (male) i medici dei Pronto Soccorso. Come sempre, nei periodi di crisi, accade che molti diventano incredibilmente più poveri e pochi diventano incredibilmente più ricchi. Mario Giordano ha cercato le storie di molti profittatori, evasori, faccendieri, maneggioni e trafficanti, in giro per l’Italia, consultando un mare di documenti e atti ufficiali, senza fermarsi davanti a nessuno, per quanto potente o minaccioso.



L’incontro - condotto dalla giornalista Adriana Rasera - inizierà alle ore 20:45 e avrà luogo mercoledì 21 giugno 2023 presso l’Auditorium di Santo Stefano a Farra di Soligo, con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti a sedere.



Mario Giordano, giornalista, scrittore, conduttore televisivo. Laureato in Scienze politiche, la sua carriera inizia a Il nostro tempo, settimanale cattolico di Torino, e, nel 1996 approda al quotidiano Il Giornale. Debutta in televisione nel 1997 con Pinocchio, trasmissione di Gad Lerner, dove veste i panni del Grillo Parlante. Nel 2000 diventa il nuovo direttore di Studio Aperto, telegiornale di Italia1 che gli fa acquisire una certa notorietà. A partire dal 2003 dirige altre due trasmissioni televisive sulla stessa rete: Lucignolo e L’alieno. Nel 2007 da Studio Aperto passa a dirigere Il Giornale con cui già collaborava come editorialista. Nel 2009, però, lascia Il Giornale per riapprodare a Mediaset come direttore delle Nuove Iniziative News ed è nuovamente direttore di Studio Aperto. Dal 2018 conduce su Rete 4 il programma Fuori dal coro e cura su Panorama la rubrica di chiusura Il grillo parlante. Dal 2012 scrive su "Libero". Fresco di stampa il suo ultimo libro “Maledette iene. Quelli che fanno soldi sulle nostre disgrazie.