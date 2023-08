“Incontri & Racconti” - Riccardo Illy e le eccellenze del Made in Italy

Era il 1933 quando suo nonno fondò quella che diventerà l’azienda di famiglia; oggi Riccardo Illy è presidente del Polo del Gruppo che controlla oltre a Illycaffè anche Dammann Freres (tè), Domori (cioccolato), Mastrojanni (vini) e partecipa in Agrimontana (frutta conservata). Riccardo Illy, la cui attività imprenditoriale si è intrecciata, per un periodo, con quella politica sarà a Farra di Soligo, venerdì 25 agosto prossimo, in qualità di saggista. È infatti il terzo ospite della rassegna culturale “Incontri & Racconti”, organizzata dall’amministrazione comunale.

L’incontro con Illy prenderà le mosse dal suo ultimo libro “L’arte dei prodotti eccellenti” e si svilupperà intorno agli ideali e ai valori chiave del business italiano: una ricerca della qualità e delle eccellenze che non è disposta a scendere a compromessi per competere sul prezzo. Il libro pensato per il mercato statunitense à stato recentemente tradotto e pubblicato in Italia con La Nave di Teseo, su espressa richiesta di Elisabetta Sgarbi. Contiene materiale prezioso per capire la storia e l’evoluzione di un prodotto di qualità ed in particolare di un prodotto che "faccia bene" non solo a produttori e consumatori, ma a tutta la filiera dei lavoratori, al Paese e al pianeta, in un'ottica - sorprendentemente moderna - di rispetto e tutela delle risorse: “Attraverso il suo esempio emblematico – riferisce Adriana Rasera, ideatrice della rassegna e conduttrice – Riccardo Illy parlerà della sua esperienza personale ma anche del modello dell’impresa italiana, con particolare riferimento ad aziende a conduzione familiare che hanno fatto, e ancora fanno, la storia del nostro business (si pensi a Riva 1912, Domori, Pintaudi, Mastrojanni, Bisazza, Zegna, Agrimontana, Biasetto e molti altri), che costituiscono l’ossatura economica e produttiva del nostro Paese”.

“Siamo felici di ospitare a Farra di Soligo Riccardo Illy – aggiunge il sindaco Mattia Perencin -, un imprenditore importante che ci condurrà all'interno della sua attività, svelandoci le sue carte vincenti e descrivendo cosa significa fare impresa e farla bene secondo gli standard aziendali italiani che hanno portato il sogno di suo nonno a diventare una realtà apprezzata in tutto il mondo. Con Illy non mancheremo poi di declinare la conversazione sui temi della pubblica amministrazione, essendo stato presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e sindaco della città di Trieste”.

L’incontro di venerdì 25 agosto 2023 con Riccardo Illy inizierà alle ore 20:45 e avrà luogo presso l’Auditorium di Santo Stefano a Farra di Soligo, con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti a sedere.

Riccardo Illy, imprenditore del settore alimentare superpremium. Presidente del Polo del Gusto, è da sempre alla ricerca della massima qualità, unica, per il consumatore. Suo nonno Francesco fonda nel 1933 la Illycaffè, oggi presente in oltre centoquaranta paesi. Dopo il diploma Riccardo Illy ha incominciato a lavorare nell'impresa di famiglia modernizzando il merchandising, creando il settore marketing, fino ad allora inesistente, e riorganizzando la struttura commerciale, divenendo infine direttore commerciale. A partire dagli anni Novanta, si è impegnato nella politica, diventando sindaco di Trieste, deputato al Parlamento italiano e presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché presidente dell’Assemblea delle Regioni europee. Giornalista freelance e autore di diversi libri, dal 2018 conduce un corso sulla Qualità Dirompente (Disruptive Quality). Royal Warrant Holder dalla Casa Reale del Regno Unito, gli è stato conferito il titolo di Grande Ufficiale dal Presidente della Repubblica italiana e la Grande Decorazione d’Onore Aurea dal Presidente della Repubblica Austriaca. È console onorario della Repubblica francese a Trieste. È stato vicepresidente dell'Associazione degli Industriali di Trieste.