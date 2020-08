Incontri Sonori - Un viaggio sul fiume

Un viaggio sensoriale attraverso la pace del fiume Sile e del suo paesaggio sonoro. Spesso ci fermiamo ad osservare la realtà che ci circonda, come le persone, i luoghi, la natura, ma tutto ciò non sempre riusciamo ad ascoltarlo. Incontri Sonori è proprio questo: fermarsi e ascoltare. Grazie alla meravigliosa flora e fauna che abitano le sponde del nostro fiume ci immergeremo in un tempo nel quale i remi diverranno mani e le orecchie, i nostri occhi.

UN PERCORSO IN DRAGON BOAT, fino alla splendida Villa Letizia, sede del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, dove mediante strumenti professionali di amplificazione incontreremo le mille voci della natura della nostra città. Con l'aiuto delle nostre guide avremo la possibilità di metterci in gioco e sperimentare le potenzialità benefiche del Suono, riscoprendo la nostra Voce e riflettendo sul valore, ormai desueto, delle Parole. "Noi di Incontri Sonori vorremmo che questo evento contribuisca ad un Risveglio della nostra Coscienza, perchè tramite l'Ascolto possiamo imparare come trarre beneficio dalla realtà che ci circonda e al contempo Essere beneficio di chi ci sta accanto".

L'esperienza ha una durata di tre ore e si conclude con un aperitivo in riva al fiume.

Età minima 9 anni

Ritrovo nella sede della “Società Canottieri Sile - Treviso” alle ore 14.00, in via Tezzone 17 (TV)

Ritorno in sede alle ore 17.30

Possibilità di parcheggio nella piazza limitrofa (P.zza della Vittoria)

Stazione ferroviaria e Autostazione facilmente raggiungibili a piedi

Consigliato abbigliamento comodo e preferibilmente sportivo, scarpe da ginnastica e cappello per il sole

Costo: 40€ a persona

Info e prenotazioni:

366 869 4611

incontrisonori.info@gmail.com

Prenotazione obbligatoria