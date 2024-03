Incontri tematici "Genitori appena nati"

Al via dal 6 aprile all’11 maggio il nuovo progetto di uno spazio per le famiglie organizzato dall’Amministrazione comunale di Farra di Soligo, in cui ogni sabato mattina presso la Sala Riunioni dietro al Municipio, si svolgeranno gli incontri tematici dedicati ai “Genitori appena nati”. “L’idea dietro al progetto è quella di dare ai neogenitori uno spazio formativo, di confronto e supporto, che possa toccare i temi sensibili e i dubbi che attanagliano le famiglie, in quei mesi così gioiosi ma anche delicati in cui accolgono una nuova vita”, esordisce il Sindaco Mattia Perencin.

In ogni incontro le Operatrici della Nascita de Il Melograno affronteranno un argomento tipico della fascia 0 – 12 mesi, dall’accoglienza a casa all’allattamento, dal sonno all’alimentazione complementare, fino a giungere alla delicata fase del rientro al lavoro, il tutto creando un ambiente che comunichi ospitalità e intimità a chi vi prenderà parte. Per questo gli incontri saranno a numero chiuso e su prenotazione così da poter dare la giusta attenzione e spazio a chi volesse anche condividere la sua esperienza.

Per sviluppare questo progetto il Comune di Farra di Soligo si avvarrà della Cooperativa Idea Sociale, che da dieci anni nel trevigiano si occupa di gestire attività e servizi in ambito sociale ed educativo con la collaborazione fianco a fianco dell’Associazione Il Melograno – Centro Informazione Maternità e Nascita di Treviso. “Spero che i Genitori appena nati e futuri genitori, vogliano cogliere questa possibilità, sia sotto il profilo formativo ma soprattutto per la socialità che può unire coloro che si trovano insieme ad affrontare questa fase della vita” l’Assessore alle Politiche Sociali Mariateresa Bianco.