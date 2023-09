Incontri, voci e storie: "I siori che se diverte"

La biblioteca comunale "Giovanni Ragazzoni" di Cison di Valmarino, come tradizione, ha in programma anche per quest'anno una serie di eventi culturali denominati "Incontri, Voci e Storie".



In coincidenza con la celebrazione della Giornata delle Ville Venete, si svolgerà il terzo e conclusivo evento di una serie di appuntamenti speciali che hanno arricchito il panorama culturale di quest'anno.



L'evento vedrà come protagonista il libro "I siori che se diverte, un'aristocrazia dal potere alla mondanità".



La presentazione sarà condotta da Paolo Gaspari e Giorgio Linda.



L'appuntamento è fissato per domenica 22 ottobre 2023 e avrà inizio alle ore 17.00. L'evento si terrà nella maestosa Villa Marcello Marinelli, gioiello architettonico situato in Piazza Roma, nel cuore storico di Cison di Valmarino.





Per ulteriori dettagli o prenotazioni, è possibile contattare il numero 333 4919538 oppure inviare una richiesta via email a biblioteca@comune.cisondivalmarino.tv.it.