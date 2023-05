Incontro con l'autore - Fausto Biloslavo presenta i suoi due libri "Verità Infoibate" e "Ucraina"

Il Comitato 10 Febbraio provincia di Treviso, in collaborazione con la sezione Paracadutisti ANPd’I, organizza una serata informativa per coloro che vogliono approfondire temi di grande interesse storico e geopolitico. L'appuntamento è fissato per il 5 maggio presso il locale Mistrò di via Ippolito Pindemonte 21 a Dosson.

All’evento parteciperà il giornalista Fausto Biloslavo che presenterà i suoi due libri "Verità Infoibate" e "Ucraina". Nella sua prima opera, Biloslavo racconta l'esodo giuliano dalmata e gli eccidi delle foibe istriane, eventi tragici e sanguinosi che hanno segnato profondamente la storia dell'Italia e dell'Europa dopo la Seconda guerra mondiale. Nel secondo libro, invece, il giornalista illustra in modo dettagliato lo scoppio della guerra tra la Russia e l'Ucraina, evento di grande rilevanza internazionale, di cui Biloslavo è stato inviato di guerra proprio quando è iniziato il conflitto.

Temi importanti che meritano di essere approfonditi e di cui Fausto Biloslavo è un esperto conoscitore. L’apertura della serata sarà dedicata all’intervento di Martina Lacchin, responsabile provinciale del Comitato 10 Febbraio. Modereranno i giornalisti Bruno de Donà e Toni Venturato, presidente della sezione paracadutisti di Treviso. Sarà Presente anche Luigi Susin, imprenditore e politico.

Dopo la presentazione dei libri, sarà possibile cenare con l'autore e chiedere approfondimenti sui temi trattati ponendo domande direttamente a Fausto Biloslavo che si è reso disponibile a firmare le copie dei suoi testi.

Per partecipare all'evento, è necessario confermare la propria presenza inviando una mail a comitato.10febbraioprov.treviso@gmail.com o telefonando al numero 393.3306486.