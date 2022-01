Incontro con i candidati alla presidenza dell'Associazione Foró di Oderzo

I candidati per il rinnovo del Consiglio dell'Associazione Foró di Oderzol l'Ing. Maurizio Panighello e la Dott.sa Ilaria Caroli, presenteranno i loro programmi ai commercianti di Oderzo il 28/01/2022 alle ore 20.30 presso la sede Ascom di Oderzo in via Spinè 10. Si prega di confermare la presenza, imposta dalle normative Covid, al numero 0422712882 o 3492510346 oppure a info@ascomoderzo.it-