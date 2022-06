Appuntamento con i finalisti del Premio Campiello

Il tour letterario estivo degli scrittori del Premio Campiello, concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto fa tappa a Cornuda giovedì 30 giugno alle ore 20:45 alla Tipoteca Italiana Fondazione, uno spazio unico messo a disposizione da Grafiche Antiga, sponsor storico del Campiello che sostiene il Premio e la diffusione dei suoi valori da molti anni. L'appuntamento è aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria: informazioni al numero 042386338 oppure a eventi@tipoteca.it .

L’incontro sarà dedicato alla presentazione degli autori finalisti del Premio Campiello 2022: Fabio Bacà “Nova” (Adelphi), Antonio Pascale “La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini” (Einaudi), Daniela Ranieri “Stradario aggiornato di tutti i miei baci” (Ponte alle Grazie), Elena Stancanelli “Il tuffatore” (La nave di Teseo) e Bernardo Zannoni “I miei stupidi intenti” (Sellerio). Gli scrittori finalisti saranno presentati dai giovani lettori ed ex finalisti e vincitori del Campiello Giovani: Lorenzo Nardean (finalista del Campiello Giovani 2018), Teresa Tonini (finalista del Campiello Giovani 2017), Andrea Zancanaro (vincitore del Campiello Giovani 2017), Gianmarco Castellan (finalista del Campiello Giovani 2011) e Camilla Tibaldo (finalista del Campiello Giovani 2021).

La prossima tappa del tour sarà venerdì 1° luglio a Bolzano, in Piazza Walther a partire dalle 18. Lunedì 4 luglio si prosegue con la tappa di Civitavecchia (RM) alle 20.00 alla Fontana del Vanvitelli per poi riprendere martedì 12 luglio a Tricase (LE), alle 21.00 in Località Rotonda. Mercoledì 13 luglio gli autori saranno invece al Castello di Gallipoli (LE) alle 21.00, mentre giovedì 14 luglio si farà tappa a Matera, alle 18.00 presso il Palazzo Malvinni Malvezzi. Gli incontri successivi saranno mercoledì 20 luglio a Teramo nello Spazio Eventi del Parco Fluviale alle 21.00 e giovedì 28 luglio al Lido di Venezia (VE), alle 18.30 presso l’Hotel Ausonia&Hungaria. Gli ultimi tre incontri si terranno venerdì 29 luglio alle 18.00 in Piazza Dibona a Cortina (BL), sabato 30 luglio alle 21 in Piazza Milano a Jesolo (VE) e domenica 31 luglio alle 17.30 il Piazza Duomo ad Asiago (VI).

Sono previsti inoltre alcuni incontri con Francesca Valente vincitrice del Premio Campiello Opera Prima con il romanzo “Altro nulla da segnalare” (Einaudi). Sarà possibile incontrare l’autrice giovedì 21 luglio a L’Aquila, venerdì 22 luglio a Tivoli, martedì 26 luglio a Castelnuovo del Garda (VR), mercoledì 27 luglio a Venezia, mercoledì 17 agosto ad Este (PD), giovedì 18 agosto a Jesolo (VE) e mercoledì 28 settembre a Vicenza.

Aggiornamenti sugli incontri potranno essere seguiti sui canali social del Premio Campiello seguendo l’hashtag #PremioCampiello2022. Il vincitore della 60^ edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 3 settembre presso il “Gran Teatro La Fenice”, selezionato dalla votazione della Giuria dei Trecento Lettori anonimi.