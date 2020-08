Combinazioni Festival, incontro con Giancarlo Corò ed Enrico Giovannini

Sviluppo sostenibile: utopia o dovere? Tutte le analisi disponibili ci indicano che il mondo sta seguendo un modello di sviluppo insostenibile sul piano economico, sociale e ambientale. Un‘alternativa è possibile: l’Agenda 2030, firmata nel 2015 da tutti i paesi dell’ONU, fornisce la bussola per cambiarlo, nonostante il dramma della pandemia. In Europa la politica ha scelto di accelerare il cammino verso uno sviluppo sostenibile. L’Italia saprà essere parte attiva del cambiamento? Il ruolo dell’Università. La sostenibilità dello sviluppo è un processo di apprendimento che avviene attraverso la diffusione di buone pratiche e percorsi di formazione, nei quali scuola e università svolgono un ruolo fondamentale. Sarà presentata l’esperienza dei laboratori di didattica attiva del Campus Ca’ Foscari di Treviso, dove gli studenti hanno sviluppato progetti di innovazione per aumentare qualità dell’ambiente, inclusione sociale, competitività del territorio.

Enrico Giovannini insegna Statistica economica a Roma-Tor Vergata e Sviluppo sostenibile alla Luiss. Già presidente dell’Istat e Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nel governo Letta, è Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Giancarlo Corò insegna Economia applicata presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dirige il Centro Interdipartimentale di Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi internazionali ed è responsabile scientifico dell’Urban Innovation Action Learning Lab al Campus Ca’ Foscari. Giorgio Santini, laureato in Scienze Politiche, come dirigente sindacale si è occupato di vari settori del mercato del lavoro anche con articoli e saggi. Già senatore della Repubblica, è presidente dell’associazione veneta per lo sviluppo sostenibile.

Prenotazione consigliata : prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3493364301 / 3488680090

In caso di maltempo, l'incontro si terrà presso l'auditorium della biblioteca comunale .

