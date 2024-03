*INCONTRO CON L'AUTRICE GIOVANNA FRENE *

Venerdì 22 marzo 2024 - ore 18:00

Presentazione del libro "Eredità ed Estinzione" - Donzelli 2024

Dialoga con l'autrice Matteo Melchiorre.

Dopo “SPOKEN WORDS – poesie di strada al femminile (2022)”, viaggio nella poesia di strada che parte dalle vaste terre africane e invade il paesaggio umano e urbano delle periferie del mondo; dopo “POESIE IN IRAN – voci di donne voci di libertà (2023)” che esplora il linguaggio poetico della rivolta femminile iraniana, nel 2024 rientriamo in Italia e più precisamente in Veneto. In occasione della Giornata Mondiale della Poesia continuiamo a indagare la galassia della scrittura poetica femminile ed è un’ulteriore tappa di un percorso conoscitivo dal carattere nomade; culture, tradizioni, luoghi, sensibilità e linguaggi diversi che si incontrano e si confrontano.

Quest’anno vogliamo dare voce ad autrici note e meno note che leggono le proprie poesie e magari anche quelle di altre donne, apriamo un nuovo capitolo con l’incursione nella poesia cantata e come nelle passate edizioni, diamo spazio alla danza, gesto poetico del movimento, e alla lettura teatralizzata di alcuni testi femminili della storia letteraria veneta dal ‘500 al ‘900.