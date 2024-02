Incontro “Giustizia: le organizzazioni criminali nell’economia del Nord-Est”

La sera di sabato 24 febbraio alle ore 19.00 ci sarà un incontro intitolato : “Giustizia: le organizzazioni criminali nell’economia del Nord-Est”, al BHR Treviso Hotel, via Postumia Castellana, 2, 31055 Quinto di Treviso (TV)

Relatori:

– Calogero Gaetano Paci, procuratore di Reggio Emilia

– Sabrina Pignedoli, europarlamentare

– Stefania Ascari, deputata

– Modera: Daniela Sitzia, giornalista di Antenna Tre

Scopo dell’incontro è mettere a fuoco le nuove strategie delle mafie e delle organizzazioni criminali per inserirsi nel tessuto produttivo ed economico del Nord-Est.

Sappiamo che queste organizzazioni operano da tempo in modo sommerso e cercano di non ricorrere alla violenza.

Fanno uso anche dei “colletti bianchi” che spesso chiedono di collaborare.

La crisi economica legata alla pandemia è stata un’occasione per queste reti criminali di inserirsi in realtà produttive e finanziarie.

I fondi europei per la ripresa e la resilienza sono divenuti tra gli obiettivi principali delle organizzazioni criminali, con il rischio di depotenziare il recupero delle realtà produttive ed economiche sane.

Indagini e processi in corso confermano la natura imprenditoriale delle mafie che tentano di rilevare aziende oppure ricorrono a false fatturazioni, frodi nei confronti dei fondi europei, fallimenti pilotati. Il Nord-Est è un obiettivo sensibile, perché la sua economia è generalmente vivace e in espansione, con molte società quotate in Borsa.

Dobbiamo prevenire i danni che le organizzazioni criminali possono causare sul territorio, ricorrendo a una concorrenza sleale a base di capitali da riciclare provenienti dal narcotraffico e da altre forme di reato.

Incontro aperto al pubblico.

Sarà presente il servizio di interpretariato LIS.