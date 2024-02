Incontro "La morte ti fa bella" - Palazzo della Luce

Giovedì 7 marzo alle ore 18, TRA Treviso Ricerca Arte presenta il primo di due incontri sul tema della fine, presso la Experience Room di Palazzo della Luce.

L’incontro La morte ti fa bella, condotto dal critico e curatore Carlo Sala, proporrà in rassegna alcune importanti opere che hanno indagato il tema della morte mettendo a confronto l’approccio estetico e spettacolare di autori come Damien Hirst, Marc Quinn e Andy Warhol con quello intimo e delicato di chi ha ragionato sul senso profondo del lutto come Christian Boltanski, Letizia Battaglia e Alfredo Jaar. In generale, appare evidente come nell’arte contemporanea degli ultimi tre decenni abbia ripreso vigore il concetto di vanitas attraverso elementi allusivi alla caducità della vita come l’iconografia allegorica del teschio.

L’evento è realizzato in collaborazione con Studio Legale Grimaldi Alliance e gentilmente ospitato da Palazzo della Luce.

> I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione: trevisoricercaarte@gmail.com

L'incontro successivo, con il critico e curatore Daniele Capra, si svolgerà giovedì 21 marzo alle ore 18 nella medesima location.

I talk vengono proposti nell'ambito della mostra HAPPY ENDING a cura di Valerio Dehò e in collaborazione con Galleria l'Elefante, visitabile dal 2 marzo al 13 aprile presso la Galleria l'Elefante (mar-sab 15:30-19:00).