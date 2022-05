"Agire ora, o mai più" - Incontro con il meteorologo Luca Lombroso

La ricerca “Perils of Perception” di Ipsos – condotta in 30 Paesi nel 2021 - ha mostrato che, in media, 7 persone su 10 concordano con questa affermazione: “Sono a conoscenza di quale azione intraprendere per svolgere il mio ruolo nell'affrontare il cambiamento climatico", ma soltanto il 4% degli intervistati è a conoscenza che gli ultimi 6 anni sono stati i più caldi mai registrati (fonte: https://www.ipsos.com/.../cambiamento-climatico-ambiente...) "Agire ora, o mai più" significa "qui e adesso", "consapevolezza" e "azione"; il tema urgente e globale della crisi climatica, anche se offuscato dai recenti tragici avvenimenti legati alla guerra in Ucraina, rimane al centro del dibattito mondiale; ne parleremo sabato 14 maggio alle ore 20.30 presso l'Auditorium di Farra di Soligo (TV) con l'ospite Luca Lombroso, tecnico meteorologo certificato WMO 1083 e divulgatore scientifico nonché componente del comitato scientifico che guida il progetto "Riserva Karen Mogensen" in Costa Rica, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Modena e il coordinamento dell’Associazione Foreste per Sempre. Modera l'incontro il giornalista di Qdpnews Andrea Berton. Evento a cura dell'Assessorato all'Ambiente. Maggiori informazioni e dettagli sul sito del Comune di Farra di Soligo : https://www.farra.it/c026026/po/mostra_news.php?id=559... Ingresso gratuito