"Incontro dal Produttore": gita sulle colline di Malga Ribelle

Tra le colline di Valdobbiadene qui e là, spunta qualche piccola casetta costruita più o meno sullo stesso modello: il fienile al piano superiore e sotto una stanza che fungeva da stalla per le vacche e ricovero per gli attrezzi. Quante di queste casette oggi ospitano ancora animali? Nessuna, anzi una. Quella di Vitale Girardi, a Farra di Soligo, in quella che egli stesso ha battezzato “La Malga Ribelle”.

Potremo conoscere Vitale, le sue mucche e le sue vigne domenica 8 maggio! Il ritrovo è alle ore 15.30 presso Malga Ribelle a Farra di Soligo. Vitale ci porterà in una passeggiata, adatta a tutti, nel suo vigneto (durata circa 1 ora), per poi guidarci nella degustazione dei suoi vini e formaggi.



In caso di maltempo si terrà solo la degustazione (ore 17.30). É necessaria la prenotazione (max 20 persone) ed essere in possesso di green pass base (salvo diverse disposizioni in vigore il giorno dell'evento).

Contributo per l'evento 25€ (20€ soci Slow Food).