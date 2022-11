La nuova sfida della mobilità elettrica: esperti a confronto alla Carraro Concessionaria 

Decarbonizzazione, sostenibilità, fonti rinnovabili, nuovi motori Bev, Phev, Fuel cell … sono termini entrati nella quotidianità delle famiglie che si trovano a dover fare i conti con la crisi energetica e le nuove tecnologie. L’evoluzione in campo energetico è talmente veloce che rischia di trovarci impreparati. In questo contesto, Carraro Concessionaria ha deciso di trasformare la sua sede di Nervesa della Battaglia in una grande aula didattica per un giorno, chiamando in cattedra esperti e tecnici. L’incontro, aperto al pubblico, è in programma sabato 3 dicembre, con inizio alle ore 9.30 nella concessionaria Carraro in Via Priula 107, Nervesa della Battaglia (TV).

“E’ la prima volta – spiega l’amministratore delegato Giovanni Carraro – che la Concessionaria organizza un evento che non è la presentazione di un nuovo veicolo, ma un momento formativo che ha a che fare con la vita di tutti i giorni. Stiamo vivendo un momento di passaggio e abbiamo bisogno di conoscere vecchie e nuove opportunità. Come azienda, fortemente radicata in questo territorio, intendiamo fare la nostra parte”. A spiegare le novità in campo energetico, dalle fonti rinnovabili all’elettrificazione dei business, illustrare i pro e i contro, chiarire i dubbi in materia, interverranno l’ing. Ricardo Silvoni del Gruppo Hera e Giuseppe Candeloro, manager flotte Mercedes-Benz. Sono previsti anche gli interventi di Giovanni Carraro e Diego Ragogna.

“Ho accettato volentieri l’invito di Carraro – spiega l’ing. Silvoni – perché tutte le occasioni sono utili per far comprendere alle persone quanto sta avvenendo nel mondo in campo energetico. Siamo agli inizi di quella che può considerarsi una vera e propria rivoluzione: la transizione da un modello di sviluppo che traeva l’energia da fonti fossili, ad un modello basato su energia rinnovabile, in buona parte elettrica. La strada è tracciata; indietro non si torna. A noi spetta il compito di comprendere quanto tutto questa impatterà nelle nostre abitudini, a partire dalla mobilità che nell’arco di pochi anni sarà coinvolta da un enorme cambiamento”.

La partecipazione all’evento formativo è gratuita. Per prenotazioni scrivere un’email ad info@gruppocarraro.it oppure contattare il 0422 5211.