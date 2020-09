Martedì 29 settembre alle ore 18 la Fondazione Benetton Studi Ricerche propone nell’auditorium degli spazi Bomben di Treviso l’incontro pubblico "Nella mente nera di un incisore. Omaggio a Piranesi". Interverranno Eugenio Manzato, storico dell’arte, Marina Grasso, giornalista, e Livio Ceschin, artista solighese tra i più apprezzati incisori della sua generazione. L’appuntamento prende il titolo da un recente lavoro di Livio Ceschin, realizzato durante il lockdown per ricordare i 300 anni dalla nascita dell’incisore e architetto Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto, Treviso, 4 ottobre 1720 – Roma, 9 novembre 1778).

Si tratta di una tecnica mista ispirata alle celebri Carceri d’Invenzione di Piranesi che, proprio per il periodo in cui è stata creata, assume significati che vanno anche ben oltre la sua rilevanza artistica. Nella grande tavola l’atmosfera fantastica delle Carceri di Piranesi assume una potenza drammaticamente attuale, tra l’inquietudine di prospettive claustrofobiche e irriducibili intersezioni. Nell’isolamento straniante di quei giorni, l’artista impegnato nel lavoro meditato e paziente che l’arte incisoria richiede, ha colto la contemporaneità dello spaesamento di un visionario vissuto tre secoli fa. Ma anche i potenti suggerimenti che l’arte offre per andare oltre l’angoscia delle “carceri” di ieri e di oggi, contrapposte a siti archeologici ameni e soleggiati in cui natura e ambiente trovano il loro equilibrio.

L’appuntamento sarà l’occasione per tratteggiare un’introduzione storica e artistica su Giovanni Battista Piranesi e per scoprire o approfondire la conoscenza delle principali tecniche incisorie. Nel corso dell’incontro sarà anche trasmesso un breve video che racconta le fasi di lavoro di Livio Ceschin per la realizzazione dell’opera e saranno proiettate delle immagini che aiuteranno l’illustrazione tecnica del modus operandi di Piranesi.

L’opera Nella mente nera di un incisore. Omaggio a Piranesi sarà esposta nell’androne di Palazzo Bomben, accanto ad alcuni bozzetti della stessa e ad altre incisioni, da mercoledì 30 settembre a venerdì 2 ottobre (ore 9–13, 14–18, ingresso libero).

