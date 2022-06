In Comune un incontro sulla prevenzione con la campionessa Sara Barattin

Un’autentica icona vivente del rugby femminile in Italia e tra i simboli dei momenti di maggior prestigio del rugby azzurro. Sara Barattin, giocatrice della Nazionale italiana di Rugby e capitano del Villorba Rugby, ha raggiunto lo storico traguardo dei 100 caps lo scorso settembre nella sfida di qualificazione alla Coppa del mondo contro l’Irlanda a Parma. Numero uno per presenze nella nazionale femminile, rientra tra le prime sette giocatrici per partite internazionali disputate a livello mondiale. Sarà lei l’ospite d’onore dell’incontro del Tour della Prevenzione che si terrà a Treviso martedì 5 luglio alle ore 18:30 a Palazzo Rinaldi, all’interno della Sala verde.

L’incontro dal titolo “Estate in salute” si concentra sui corretti stili di vita, in particolare rispetto alla nutrizione e alle patologie della pelle, in vista dell’estate. L’Istituto Superiore di Sanità in un recente report sullo stato di salute della popolazione italiana post Covid ha infatti evidenziato che la metà della popolazione tra i 50-75 anni svolge attività fisica in modo leggero come facendo passeggiate o giardinaggio. Riguardo l’alimentazione risulta che le persone con più di 65 anni consumano poca frutta e verdura. Infatti, i dati totali parlano di un (58%) di persone con eccesso di peso. Nello specifico: il 44% è in sovrappeso e il 14% obeso. Superati i 75 anni il problema si riduce e aumenta invece quello della perdita di peso involontaria (8%), che predispone a fragilità delle ossa.

L’incontro ad ingresso gratuito, organizzato dalla Associazione Comunali Treviso, con il patrocinio del Comune di Treviso, vedrà la partecipazione di due specialisti di Centro di medicina di Treviso il Dottor Giancarlo Picone Dermatologo e la Dott.ssa Marta Santin specialista in Alimentazione e nutrizione umana. L’incontro vedrà come saluti introduttivi l’assessore alle politiche ambientali, smart city, organizzazione e logistica del Comune di Treviso Alessandro Manera e il Direttore Sanitario di Centro di medicina di Treviso il Dott. Nicola Martino.

Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione. Per informazioni tourprevenzione@centrodimedicina.com e circolo@comune.treviso.it . oppure Centro di Medicina di Treviso / allo 0422 698111 - 0422 1847128 - 0422 1832895 - 0422 1832347.