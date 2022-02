Incontro per la prevenzione del tumore del seno a cura dello Iov

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Quali sono i segnali a cui prestare attenzione? Il tumore del seno è ereditario? Si può prevenire? Queste alcune delle domande a cui verrà data risposta nel corso della mattinata. Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente tra le donne, e rappresenta in Italia il 30% di tutte le diagnosi di tumore. La neoplasia viene diagnosticata in tutte le fasce di età: 40% tra le donne sotto i 49 anni, 35% tra i 50 e i 69 anni e il 22% dopo i 70 anni. “Tra i nostri collaboratori – spiega Luigi Sposato, Presidente di Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro – il 77% sono donne. Anche per questo abbiamo pensato ad un incontro importante per la prevenzione, grazie alla conoscenza, durante le edizioni del Concorso nazionale Eurointerim Donna e Lavoro, con la Dott.ssa Zovato dello I.O.V. di Padova e con le amiche di RYLA Onlus, donne in corsa contro il tumore al seno”. Sulla pagina Facebook di Eurointerim Spa sarà possibile seguire la diretta dell’incontro dalle ore 10.00 del 10 febbraio.