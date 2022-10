Incontro dal produttore con Slow Food: ecco LZO birrificio indipendente

Tornano gli Incontri dal produttore: sabato 12 novembre andiamo in birrificio!

LZO è un birrificio artigianale a gestione indipendente, nato nel 2016. La loro missione è quella di cambiare la percezione comune della birra. Produce differenti stili di birra spesso interpretati in chiave contemporanea. Il mastro birraio Fabrizio Bardella ci condurrà nelle varie sale del birrificio illustrandoci gli strumenti e le attrezzature per la produzione delle loro birre. Vedremo insieme tutte le fasi, dalla lavorazione primaria fino al prodotto ultimato. Concluderemo con la degustazione guidata di 5 birre, alcune della linea Regular birre che vengono prodotte costantemente, affiancate dalle Drop Out, edizioni limitate sempre differenti e alla ricerca di espressioni uniche.

L'appuntamento è per sabato 12 novembre, alle ore 16:00, presso la sede del birrificio: Via C. Vazzoler, 30/A - Conegliano TV



E' necessaria la prenotazione (max 30 persone), scrivendo a treviso@network.slowfood.it

Contributo per visita e degustazione: 17€ (15€ soci Slow Food)