Trent'anni di Tangentopoli: un incontro per ricordare

1992: cambia la storia della politica italiana. È il 17 febbraio di quell’anno quando Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, viene arrestato in flagranza nell’atto di intascare una mazzetta. Inizia così l’era di Tangentopoli e del ciclone giudiziario del “Pool Mani Pulite” della Procura di Milano che avrebbe mutato il volto e le sorti della politica nazionale.

A trent’anni dall’episodio che ha dato il via a questa clamorosa pagina della storia della Repubblica, venerdì 18 febbraio alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare di Asolo si terrà un incontro pubblico con il giornalista asolano Mario Consani, in occasione dell’uscita del suo ultimo libro “Tangentopoli per chi non c’era”, Nutrimenti Edizioni. Converserà con lui il giornalista Daniele Ferrazza.

L’evento è promosso dall’Assessorato comunale alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale. Nell’occasione, l’autore presenterà il suo libro che ricostruisce la stagione delle inchieste giudiziarie che in meno di 24 mesi segnarono la fine della Prima Repubblica.

Posti limitati con obbligo di prenotazione. Ingresso con green pass rafforzato e mascherina Ffp2. Info e prenotazioni: Biblioteca di Asolo tel. 0423 951317 biblio@asolo.it