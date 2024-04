Incontro con i veterinari: la riproduzione del cane

Il Gruppo Cinofilo Trevigiano organizza una serata con veterinari specialisti di fama internazionale per parlare della riproduzione del cane.

Il prof. Stefano Romagnoli ci parlerà della gestione dell'accoppiamento, della diagnosi di gravidanza e delle principali problematiche durante la gestazione e il parto. Si tratteranno inoltre le prime cure per i nuovi nati. La prof.ssa Chiara Milani invece ci illustrerà i risultati di un recente studio sull'uso di antibiotici nella cagna in gravidanza.

Tale incontro è destinato sia agli allevatori, sia ai medici veterinari che vogliano approfondire l'argomento, ma soprattutto a chi accarezza l'idea di avere una cucciolata e vuole acquisire tutte le conoscenze per affrontare questa esperienza con competenza e cognizione di causa.



L'ingresso è gratuito per i soci del Gruppo Cinofilo Trevigiano, ha un costo di 30€ per i non soci, che hanno comunque la possibilità di tesserarsi sul posto. La quota associativa annuale costa 25€ e darà diritto all'ingresso gratuito.