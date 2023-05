“Incontro con il veterinario esperto in comportamento: il benessere del cane” – 11 maggio 2023 h. 20.00



L'incontro ruoterà intorno al concetto di benessere del cane, nella vita in città, in allevamento, nelle attività sportive.

Si approfondirà il significato di benessere e lo stile di vita nei contesti urbani. Ampio spazio sarà dato allo stress e al suo impatto nello sviluppo psicofisico del cane, al riconoscere i segnali di stress e individuare i punti critici in allevamento per accompagnare al meglio gravidanza e cucciolo. Allo stesso modo ci si focalizzerà sui punti critici nelle attività sportive.

L’incontro non è riservato ai soli addetti ai lavori, ma vuole essere d’aiuto anche a tutti quei proprietari che si destreggiano fra l’accudimento del proprio amico a quattro zampe e le incombenze che la vita ci dà ma che è attento ai bisogni e al benessere psicofisico del proprio cane.

Relatrice dell’incontro la dottoressa Marta Pattaro, master in medicina comportamentale degli animali d’affezione, alta formazione in terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia, master in PNEI e neuroscienze, nonché docente di corsi di formazione per cinofili e veterinari.



Iscrizioni qui: https://forms.gle/o7KWDuq4waEy4HuT6