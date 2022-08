Incredibile Green Volley Cà Tron

Appassionati di pallavolo, amanti delle serate fra amici, bisognosi degli appuntamenti infrassettimali per alleviare l'arrivo dei weekend, anche quest'anno il "Gruppo degli incredibili" di Cà Tron è lieto di annunciarvi l'apertura delle iscrizioni per il torneo di greenvolley!

10 squadre si affronteranno in 2 gironi da 5 divisi tra giovedì 25 e venerdì 26 agosto mentre per i più bravi o i più fortunati sabato 27 ci saranno eventuali semifinali e finali.

Il costo sarà di 50 euro a squadra per un minimo di 6 giocatori a un massimo di 12, per ogni squadra ci sarà l'obbligo di far giocare in campo un giocatore del sesso opposto, l'età giocabile sarà dai 16 anni in su.

Durante il torneo sarà garantita la Coppa Chiosco (dove saranno conteggiate le birre medie bevute da ogni squadra) per premiare con 10kg di carne da griglia la squadra che dimostrerà costanza e fisico non solo con la palla.

Tra una gara e l'altra fino a tarda notte ci saranno panini onti e vegetariani, birra, mojiti e buona musica oltre la possibilità di spogliatoi per doccia a fine gare.

Per info ed iscrizioni

La Vale: 348 04 22 843